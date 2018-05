Litera kar s tremi deli v finalnu za kresnika Dostop.si Žirija je izbrala In ljubezen tudi Draga Jančarja, Vse moje Amerike Štefana Kardoša, Gramoz Florjana Lipuša, Starec in jaz Sarivala Sosiča in Sveti boj Vlada Žabota. Zmagovalec bo znan na kresni večer, 23. junija, na ljubljanskem Rožniku.

