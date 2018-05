»Tega dneva ne bom pozabil do konca svojega življenja,« je navdušeno povedal Jakob Lavrič, ki je dan preživel ob boku ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca. Njuno druženje je omogočila Občina Trebnje, ki v okviru projekta Sejanje optimizma mladim pomaga spoznati in preživeti čas z uspešnimi posamezniki iz različnih sfer življenja, od politične do glasbene, kulturne in podjetniške. K prijavi so ...