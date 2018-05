Bolniki čakajo, denar pa stoji Delo Javne zdravstvene ustanove čakajo na sprejetje aneksa k splošnemu dogovoru in odlok o povečani porabi. Ljubljana – Zdravstvena blagajna (ZZZS) bo do konca leta imela 12 milijonov evrov manj stroškov, kot je načrtovala, po napovedih Umarja pa bo tudi od 30 do 35 milijonov evrov več prihodkov zaradi gospodarske rasti. Upravni odbor ZZZS poziva vlado, da omogoči porabo tega denarja. Bolniki namreč čak ...

Sorodno Oglasi