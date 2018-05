Zaspal je v križišču Gorenjski glas Kranj – Gorenjski policisti so v soboto trem voznikom zasegli vozila. Dva zasega so izvedli škofjeloški policisti. Najprej so zasegli motorno kolo motoristu, ki se je vozil brez motoristične čelade in ni razpolagal z veljavnim vozniškim...

Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Borut Pahor

Alenka Bratušek

Zoran Janković