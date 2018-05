Kardinal Ravasi na kongresu strokovnjakov inkluzivne pedagogike v Kopru Radio Ognjišče

V Kopru se začenja VII. mednarodni kongres na temo Socialna prepoznanost in odnos do oseb s posebnimi potrebami v dobi tehnologije. Organizirata ga Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem v sodelovanju s katoliško univerzo Sacro Cuore iz Milana in mednarodno organizacijo Mediterraneo senza handicap. Med gosti konference je tudi predsednik Papeškega sveta za kulturo kardinal Gianfranco...

