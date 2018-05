#video Ciklon Mekunu opustošil jemenski otok Sokotra Dnevnik Ciklon Mekunu je dosegel jemenski otok Sokotra v Arabskem morju in tam povzročil opustošenje. Zaradi hudega neurja sta potonili dve ladji, poplave pa so odnesle tudi tri avtomobile. Pogrešanih je najmanj 17 ljudi. Oblasti so zato otok razglasile za...

