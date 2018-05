V soboto, 19. maja 2018, smo se člani Planinskega društva Krka, mladinski odsek tega društva in gostje iz Poljske, ki so preko Erasmus + projekta na izmenjavi na praksi na Kmetijski šoli Grm, odpravili na 1562 m visok Blegoš. Za goste iz poljskega mesta Torun je bilo to prav posebno doživetje, saj prihajajo iz predela, kjer hribov ni, pa tudi sicer so zgolj trije izmed 16. bili kdaj prej v gorah ...