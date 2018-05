Župani občin Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Žužemberk in Dolenjske Toplice so danes z ministrom za infrastrukturo Petrom Gašperšičem podpisali dogovor o sodelovanju pri izgradnji kolesarske povezave, ki so jo poimenovali 4P - prijetna pot prijateljstva in povezovanja. Ljubitelji kolesarjenja se bodo lahko v prihodnosti zapeljali po približno petdeset kilometrov dolgi kolesarskih poti, ki b ...