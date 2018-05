Šaljivec britanskemu ministru Johnsonu: Upam, da me Putin ne bo zastrupil z novičokom Reporter Ruska spletna zabavljača, poznana kot Vovan in Lexus, sta si tokrat privoščila britanskega zunanjega ministra Borisa Johnsona. V telefonskem pogovoru sta se Britancu namreč predstavila kot novi armenski premier Nikol Pašinjan in od njega želela nasvet gle

Sorodno



Oglasi