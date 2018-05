Poudarek kulturnemu odnosu do gozda Gorenjski glas Kranj – Prihodnji teden, to je od 28. maja do 3. junija, bo Teden gozdov, ki bo letos potekal pod skupnim naslovom Gozd je kultura. »V odnosu družbe do gozda se zrcali vrsta kulturnih vrednot,« so zapisali v Zavodu za gozdove Slovenije in dodali,...

Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Marjan Šarec

Miro Cerar

Svetlana Makarovič