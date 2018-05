Gašper Rifelj je do finalnega nastopa priplesal in ugotovil, da enostavno zmore! Govori.se Gašper Rifelj se je v oddaji Zvezde plešejo s svojo soplesalko Majo Geršak iz tedna v teden uspešno prebijal vse do velikega finala. Čeprav je že na začetku dejal, da je kot prvo glasbenik, pa se je očitno uspešno spopadel tudi s plesnimi koraki in tekom oddaj priljubil širšemu krogu gledalcev pred televizijskimi sprejemniki.

