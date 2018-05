Na Počku se je prevrnilo vojaško vozilo Dnevnik Na osrednjem vadišču Slovenske vojske na Počku je dopoldne prišlo do nesreče, v kateri se je bojno vozilo valuk prevrnilo na streho. Pri tem sta se dva vojaka lažje poškodovala, so zapisali na spletnih straneh Slovenske vojske. Do nesreče je prišlo...

