Lažni policisti na Kočevskem okradli moškega Dnevnik Policisti so na Kočevskem v četrtek prijeli tri osebe, ki so se izdajale za policiste in med »preiskavo« oškodovancu odvzele nekaj deset evrov. Policisti so dvema osumljencema potem odvzeli prostost in ju danes privedli na zaslišanje k...

