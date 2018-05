So pa v pismu, poslanem na MOK in WADA, vnovič kategorično zavrnili očitke iz McLarnovega poročila. Moskva – Na naslova Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) in Svetovne protidopinške agencije (WADA) je danes prispelo pismo, v katerem Rusija priznava nekatere dopinške nepravilnosti. Pod pismo so se podpisali minister za šport Pavel Kolobkov ter predsednika olimpijskega in paraolimpijskega komite ...