Rok za doplačilo dohodnine poteče 30. maja Gorenjski glas Kranj – Davčni zavezanci, ki so prejeli informativni izračun dohodnine z datumom odpreme 30. marec, imajo le še do 30. maja čas za doplačilo premalo plačane dohodnine. Če so v predpisanem roku (do 30. aprila) zoper izračun vložili ugovor, jim...

Sorodno

Oglasi