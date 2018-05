Sodišče: Samsung mora Applu plačati 539 milijonov dolarjev Slo-Tech Avtor [email protected] (Matej Huš) Okrožno sodišče v San Joseju je v sporu med Applom in Samsungom, ki sega sedem let v preteklost in je v tem času doživel že veliko odločitev in njihovih razveljavitev, odločilo, da mora Samsung plačati 539 milijonov dolarjev odškodnine zaradi kršitev patentov in modelov. Levji delež odškodnine (533 milijonov) odpade na kršitve treh modelov (design patent), preostanek pa na kršitev dveh patentov. S...

