Na Ptuju trčila osebno vozilo in tovornjak, dve osebi poškodovani 24ur.com Na Ptuju, na Puhovem mostu, se je zgodila prometna nesreča. Čelno sta trčila osebno vozilo in tovornjak, dve osebi pa sta utrpeli lažje telesne poškodbe. Na kraju nesreče so posredovali gasilci in reševalci.

