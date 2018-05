Ljubljana za Luksemburgom in Dunajem tretja najčistejša prestolnica EU 24ur.com V EU so s čistočo mesta najbolj zadovoljni prebivalci latvijskega Ventspilsa. Vanjo je bilo sicer vključenih 109 evropskih mest, Ventspilsu pa sledi še drugo latvijsko mesto Valmiera. Na tretjem mestu sta španski Oviedo in Luksemburg, slednjemu pa med prestolnicami sledita Dunaj in Ljubljana.

Sorodno

Oglasi