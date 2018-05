Migranti, ki so sarajevski park spremenili v smetišče, tudi pretepajo in kradejo mimoidoče Nova24TV Nasproti sarajevske mestne hiše je park, ki so ga že pred meseci zasedli ilegalni migranti in ga spremenili v šotorišče in smetišče. Da je zadeva hujša, so migranti začeli napadati in ropati domačine, poroča beograjski Kurir. Če bo oblast po volitvah prevzela levica, bo tako kmalu tudi sredi Ljubljane. Kurir je v začetku maja poročal, […]

