Številni ljudje se pritožujejo, ker jim primanjkuje spanca, in izgleda, da so res lahko zaskrbljeni. Švedski znanstveniki so namreč ugotovili, da obstaja pri odraslih v starosti pod 65 leti, ki vsak dan v tednu spijo le po štiri ali pet ur, večja stopnja smrtnosti kot pa pri tistih, ki vsako noč prespijo po šest ali sedem ur.