Neonacisti prekinili predstavo slovenskega gledališča v Brnu #video SiOL.net Neonacistična skupina z imenom Spodobni ljudje je v soboto zvečer v Brnu na Češkem prekinila predstavo Naše nasilje in vaše nasilje, s katero je Slovensko mladinsko gledališče gostovalo na mednarodnem gledališkem festivalu. Po enourni prekinitvi so igralci predstavo odigrali do konca, je poročal Radio Slovenija.

