'Dialog med Trumpom in Kimom ključ do rešitve vprašanja jedrskega orožja' 24ur.com Načrti za dvostransko srečanje med predsednikom ZDA Donaldom Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom se odvijajo "zelo dobro", je sporočil Donald Trump. Hkrati je Kim potrdil, da je pripravljen na srečanje, ki ga vidi kot zgodovinsko priložnost za končanje desetletja dolgih napetosti.

Sorodno

























































Oglasi Omenjeni Donald Trump

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Grega Bole

Miro Cerar

Darko Milanič

Matej Arčon