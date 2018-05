Slovenska tiskovna agencija je danes povzela poročanje radia Slovenija, da je v Brnu na Češkem »neonacistična skupina z imenom Spodobni ljudje« v soboto zvečer prekinila predstavo Naše nasilje in vaše nasilje, s katero je Slovensko mladinsko gledališče gostovalo na mednarodnem gledališkem festivalu. Po enourni prekinitvi so igralci predstavo odigrali do konca, je poročal Radio Slovenija. ...