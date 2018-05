#foto Arheološka odkritja v Ajdovščini: našli vojaško opremo, novce, orožje in sponke Dnevnik Med prenovo osrednjega Lavričevega trga v Ajdovščini so arheologi pri testnih izkopih v začetku lanskega leta odkrili nekaj pomembnejših najdb, saj je bilo to območje nekdanje poznoantične rimske utrdbe Castre. Prve najdbe zidov pa nakazujejo, da je...

