Po osvojenem naslovu državnega nogometnega prvaka v Domžalah se je začelo veliko slavje, ki bo trajalo še dolgo. Nogometaši Olimpije so danes v zadnjem kolu državnega prvenstva remizirali v Domžalah in po letu 2016 spet postali slovenski nogometni prvaki. Slavje se je začelo že na zelenici v Domžalah, nadaljevalo v in pred slačilnico ter z večerjo, zdaj bodo nogometaši počasi prispeli tudi v Ljublj ...