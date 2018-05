Polovico uvoza in izvoza ustvarilo 100 največjih izvoznikov in uvoznikov. Ekonomski strokovnjak Luka Nova24TV Okrog polovico vrednosti celotnega izvoza in uvoza je leta 2016 ustvarilo 100 največjih izvoznikov in uvoznikov. Med izvozniki so bila najštevilnejša podjetja, ki so bila tudi uvozniki (takih je bilo 67,2 odstotka), med uvozniki pa podjetja, ki so samo uvažala (takih je bilo med uvozniki 70,1 odstotka), kažejo podatki statističnega urada. Izvoz Slovenije je bil […]

