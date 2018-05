Neuer o svoji pripravljenosti in trenerjih: Telesno sem odlično pripravljen. Mislim, da ... Ekipa Vratar nemške nogometne reprezentance Manuel Neuer verjame, da iz treninga v trening dobro napreduje po poškodbi stopala, ki ga je za več kot pol leta oddaljila od nogometnih igrišč. Dvaintridesetletnik ni igral osem mesecev, selektor Nemčije Joachim Löw pa mu povsem zaupa in mu je dal na voljo do zadnjega trenutka.



Več na Ekipa24.si

Sorodno Oglasi Omenjeni Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Zlatko Zahovič

Natalija Gros

Miro Cerar

Janez Janša

Marjan Šarec