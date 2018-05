Katastrofa za volanom: kopica pijanih, voznik z lažno identiteto in preveč obložen tovornjakar 24ur.com Gorenjski policisti so imeli konec tedna polne roke s posamezniki, ki so pregloboko pogledali v kozarec. Veliko ne povsem prisebnih voznikov so iz prometa izločili tudi med 8-urnim poostrenim nadzorom, v okviru katerega so preverjali treznost udeležencev v prometu.

