Dars zaradi del v zaprtje priključkov Postojna, Vodice in Ajdovščina Dnevnik Dars bo zaradi del začasno zaprl priključke Postojna, Vodice in Ajdovščina. Priključek Ajdovščina na hitri cesti proti Novi Gorici bodo zaprli danes popoldne, priključka Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani in Vodice na gorenjski...

