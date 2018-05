Strelec in dva napadalca iz Krčevine pri Vurberku v priporu Dnevnik Mariborski policisti so v nedeljo zvečer pred preiskovalno sodnico ptujskega sodišča privedli tri moške, povezane s sobotnim obračunom v Krčevini pri Ptuju, ki se je končala s smrtjo enega od udeležencev. Sodnica je zoper 51-letnega strelca in zoper...

Sorodno









Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Zlatko Zahovič

Natalija Gros

Miro Cerar

Janez Janša

Marjan Šarec