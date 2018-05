Nekdanji svetovni rekorder v teku na 5000 metrov in olimpijski podprvak Dick Quax je po dolgotrajni bitki z rakom v 71. letu starosti umrl doma v Novi Zelandiji, so sporočili iz novozelandske atletske zveze. Na Nizozemskem rojeni atlet, ki se je na Novo Zelandijo preselil skupaj z družino leta 1954, je bil zadnjih 17 let dejaven v lokalni politiki.



