Neznanec oropal starejšo občanko na Goriškem Dnevnik V soboto je okoli poldneva v Novi Gorici neznani mlajši storilec pristopil do starejše občanke in ji s telesom zaprl pot. Nepridiprav je oškodovanki prijel za roke in od nje v tujem jeziku zahteval gotovino. Ženka mu je iz strahu izročila ...

Sorodno Oglasi Omenjeni Italija

Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Zlatko Zahovič

Natalija Gros

Miro Cerar

Janez Janša

Alenka Bratušek