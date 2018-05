Hrvaško sodišče ne bo izročilo državljana BiH Tuniziji, kjer je osumljen umora SiOL.net Hrvaško vrhovno sodišče je ugodilo pritožbi državljana BiH Alena Čamdžića in zavrnilo njegovo izročitev Tuniziji, ki ga išče zaradi umora tunizijskega državljana, letalskega inženirja Mohameda Zouarija. V Tuniziji menijo, da je bil Čamdžić izraelski vohun in vpleten v umor Zouarija, ki je bil povezan s palestinskim gibanjem Hamas.

