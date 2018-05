Zlati lev je šel v Švico Dnevnik Na sobotnem uradnem odprtju 16. mednarodnega arhitekturnega bienala v Benetkah so podelili tudi nagrade mednarodne žirije in nagrado za življenjsko delo. Slednjo je prejel britanski arhitekt, zgodovinar, kritik in predavatelj Kenneth Frampton. ...

