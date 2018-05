Machin z uspešnim vodenjem Girone do stolčka Seville 24ur.com Španski nogometni prvoligaš Sevilla ima novega trenerja. Klub je danes sklenil sodelovanje s 43-letnim španskim strategom Pablom Machinom, ki je v tej sezoni vodil Girono in jo pripeljal do desetega mesta v španski prvi ligi. S Sevillo je sklenil dveletno pogodbo.

