Ubil ga je in truplo zavil v tepih Delo Priznal krivdo Žarko Malešević se je lanskega decembra sprl z Danielom Ceglarjem in ga zabodel, a podrobnosti niso znane Ljubljana - »Žal mi je, da se je to zgodilo,« je po večkratnem vprašanju sodnika, ali ima še kaj za dodati o dogodku, zaradi katerega se je znašel na zatožni klopi, le nekako izustil Žarko Malešević, državljan Bosne in Hercegovine, ki so ga na sodišče pripeljali iz pripora. Zarad ...

Sorodno Oglasi Omenjeni Bosna in Hercegovina

Ivančna Gorica

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Zlatko Zahovič

Marjan Šarec

Janez Janša

Borut Pahor

Miro Cerar