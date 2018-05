Pri Zgornji Gorenjski so se odrekli prvi ligi Sportal Iz vodstva odbojkarskega kluba Zgornja Gorenjska so danes potrdili, da se klub poslavlja iz prve lige. Razlog za izstop je pomanjkanje sredstev in klubi, ki dajejo igralke za gorenjsko zasedbo, bodo v prihodnji sezoni igrali v drugi in tretji ligi.

