Pomočnik ministra za zdravstvo ZDA Steven Wagner je aprila priznal, da so lani izgubili vsako sled za skupaj 1475 otroci, ki so nezakonito prečkali ameriško-mehiško mejo in so jih predali v rejo skrbnikom. Javna razprava o tem se je na družabnih medijih pogrela komaj konec prejšnjega tedna in kot ponavadi z veliko dezinformacijami.