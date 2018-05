Hokejisti Las Vegasa, novinci v ligi NHL, so dobili prvo finalno tekmo letošnjega tekmovanja. V domači dvorani so s 6:4 (2:2, 1:1, 3:1) premagali Washington Capitals in v dvoboju na štiri zmage povedli z 1:0. Druga tekma bo na sporedu v sredo, prav tako v igralniški metropoli ZDA.



