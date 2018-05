V napadu z zajetjem talke v Belgiji štirje mrtvi Dnevnik V belgijskem mestu Liege so danes v napadu oboroženca, ki je zajel talko, umrli štirje ljudje. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na navedbe tožilstva so bili ubiti dva policista, napadalec in mimoidoči. Še dva policista sta...

