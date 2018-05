Z okostnjakom prek obraza Dnevnik Predsinočnjim, bilo je okoli 22.30, je za ljubljanskim Bežigradom prišlo do ropa. Trije (za zdaj še) neznanci na kolesu so oškodovancu zagrozili ter zahtevali denar in telefon. Eden je iz etuija telefona vzel denar, telefon pa lastniku vrnil....

