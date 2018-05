Moški sredi Dunaja ubil žensko in si sodil sam Dnevnik Moški je sredi Dunaja na ulici danes dopoldne ustrelil žensko in si nato sodil sam. Identiteta obeh umrlih še ni znana, niti ali sta se morda poznala. Očividca so danes okoli 10.20 obvestila policijo o streljanju na ulici Rienösslgasse v dunajski...

Sorodno Oglasi Omenjeni Avstrija Najbolj brano Osebe dneva Zlatko Zahovič

Marjan Šarec

Janez Janša

Borut Pahor

Miro Cerar