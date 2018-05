Vrata odpirajo centri za zdravljenje odvisnosti od trgovanja s kriptovalutami Dnevnik Kriptomrzlica se je konec preteklega leta prebila v ospredje družbene zavesti. Z njo so se poleg nekaterih zgodb uspeha pričele kopičiti tudi bolj žalostne zgodbe posameznikov, ki so za sanje velikih zaslužkov stavili vse in končali s precej manj....

Oglasi Omenjeni Bitcoin

kriptovaluta Najbolj brano Osebe dneva Zlatko Zahovič

Marjan Šarec

Janez Janša

Borut Pahor

Miro Cerar