Študentka zapravljala pomotoma nakazanih 1,1 milijona dolarjev Delo Na sodišču se je morala zagovarjati zaradi kraje, potem ko so ji pomotoma na račun nakazali 1,1 milijona dolarjev, od tega pa je zapravila več kot 63 tisoč dolarjev. Sibongile Mani je lani postala upravičena do prejemanja socialne pomoči v višini 110 dolarjev za nakup hrane v okviru programa za pomoč študentom. Namesto 110 dolarjev so ji junija lani na račun pomotoma nakazali 1,1 milijona dolarjev. ...

