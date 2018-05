Kaj bo papež počel poleti? Radio Ognjišče

Tiskovni urad Svetega sedeža je objavil osrednje slovesnosti, ki jih bo papež vodil do avgusta. Kot smo že poročali, bo to nedeljo v Ostiji vodil zunanjo slovesnost zapovedanega praznika Svetega Rešnjega Telesa in Krvi....

