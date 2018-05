Budimpešta stopnjuje ksenofobijo Delo V parlametu je zakon, ki bo kriminaliziral vsakršno pomoč beguncem in iskalcem azila. Budimpešta – Madžarska vlada je v parlament poslala predlog zakona, ki predvideva do leto dni zapora za osebe ali skupine na Madžarskem, ki pomagajo nezakonitim migrantom oziroma tistim, ki ne izpolnjujejo pogojev za vložitev prošnje za azil. Predlog zakona predvideva kazen tudi za tiskanje in razpečevanje letako ...

