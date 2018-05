Papua Nova Gvineja bo mesec dni brez Facebooka Reporter Oblasti na Papua Novi Gvineji nameravajo za en mesec ukiniti dostop do družbenega omrežja Facebook. V času prepovedi bodo iskali lažne profile in preučevali vpliv spletne strani na državo, v kateri ima sicer le okoli deset odstotkov prebivalcev dostop do

