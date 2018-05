Brez Belakove in Klavore, glavni orožji Slovenije v Kopru bosta Kysselefova in Bertoncelj RTV Slovenija Čeprav so se v zadnjih dneh nad slovensko reprezentanco zaradi poškodb zgrnili črni oblaki, na svetovnem pokalu v Kopru ne bosta nastopila Teja Belak in Rok Klavora, enega od vrhuncev sezone . . .

Oglasi