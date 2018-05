Državno tekmovanje v modelarstvu in radioamaterstvu mlad.si LJUBLJANA - V soboto, 2. junija 2018, bo Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) na Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik – CIRIUS Kamnik organizirala 42. državno tekmovanje mladih modelarjev in radioamaterjev.

