Napadalec v Nemčiji z nožem ubil enega človeka, policistko in potnika ranil Nova24TV Napadalca je policist ustrelil in je obležal mrtev. Še pred tem pa je na vlaku z nožem sodil moškemu in nato ranil policistko ter še enega potnika blizu postaje Flensburg v severni Nemčiji. Identitete napadalca še niso razkrili. Moški je svoje hladno orožje izvlekel ob 19h po lokalnem času, ko je bil na hitrem vlaku […]

